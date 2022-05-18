Тюмень за день: 18 мая

18:15 18 мая 2022
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Вице-премьер Юрий Борисов возглавит оргкомитет Тюменского нефтегазового форума

Тюменский нефтегазовый форум с 2022 года получает новый федеральный статус - ежегодный Промышленно-энергетический форум TNF.

Депутаты гордумы предложили властям Тюмени ускориться с разработкой стратегии озеленения

Вопросы озеленения города и проблемы содержания насаждений обсудили в Тюменской гордуме.

Фестиваль фермерской еды "Своё" собираются провести в Тюмени

Ожидается, что мероприятие пройдёт в августе на площади 400-летия Тюмени, участие в нем примут около сотни фермеров. 

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