Тюмень за день: 18 мая

Ожидается, что мероприятие пройдёт в августе на площади 400-летия Тюмени, участие в нем примут около сотни фермеров.

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