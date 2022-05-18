Тюмень за день: 18 мая

Вице-премьер Юрий Борисов возглавит оргкомитет Тюменского нефтегазового форума
Тюменский нефтегазовый форум с 2022 года получает новый федеральный статус - ежегодный Промышленно-энергетический форум TNF.
Депутаты гордумы предложили властям Тюмени ускориться с разработкой стратегии озеленения
Вопросы озеленения города и проблемы содержания насаждений обсудили в Тюменской гордуме.
Фестиваль фермерской еды "Своё" собираются провести в Тюмени
Ожидается, что мероприятие пройдёт в августе на площади 400-летия Тюмени, участие в нем примут около сотни фермеров.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru