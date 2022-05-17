В Тюмени за ночь выпало 70% месячной нормы осадков

В Тюмени ликвидируют последствия дождливой ночи. С водой борются с 8:00. Только за это время суток выпало около 70% месячной нормы осадков.

Большая часть воды ушла из города по основному городскому коллектору, на проблемные же, подтопленные территории, на которых нет ливневки, Служба заказчика по благоустройству каждого округа вывела откачивающую технику: мотопомпы, автосамосвалы, оборудованные емкостью.

Например, в эти минуты борьба с водой продолжается в Восточном сквере.

Директор Службы заказчика по благоустройству Восточного административного округа Иван Богданов уточнил, что на месте используют мотопомпу: "Она применяется там, где можно сбросить воду в ливневую систему канализации. Производительность такой установки до 300 м3 в час. С одного такого участка, как сквер, будет откачано не менее 1000 кубометров.