В Тюменской области из-за пожара под Курганом перекрыли федеральную трассу

13:06 06 мая 2022
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Движение по федеральной трассе Курган-Тюмень в районе Исетска перекрыто из-за задымления от природного пожара под Курганом. Весь транспорт направляется в объезд. 

Пожар действует в непосредственной близости от дороги на территории Курганской области, задымление наблюдается на участке трассы с 8 по 14 км, движение там перекрыто, в связи с чем образовалось скопление транспорта, сообщили изданию в ГИБДД ТО. 

Ограничение проезда по федеральной автодороге Курган-Тюмень введено с 124-го километра от кольцевой развязки в районе села Исетское до границы Курганской области. Проезжающий транспорт сотрудники ГИБДД отравляют в объезд: на дорогу Шадринск-Ялуторовск в сторону трассы Тюмень-Омск и в сторону Шадринска.

Теги: Курган , ограничение движения , пожары , федеральная трасса
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