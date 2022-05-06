В Тюменской области из-за пожара под Курганом перекрыли федеральную трассу

Движение по федеральной трассе Курган-Тюмень в районе Исетска перекрыто из-за задымления от природного пожара под Курганом. Весь транспорт направляется в объезд.

Пожар действует в непосредственной близости от дороги на территории Курганской области, задымление наблюдается на участке трассы с 8 по 14 км, движение там перекрыто, в связи с чем образовалось скопление транспорта, сообщили изданию в ГИБДД ТО.

Ограничение проезда по федеральной автодороге Курган-Тюмень введено с 124-го километра от кольцевой развязки в районе села Исетское до границы Курганской области. Проезжающий транспорт сотрудники ГИБДД отравляют в объезд: на дорогу Шадринск-Ялуторовск в сторону трассы Тюмень-Омск и в сторону Шадринска.