Выходные в Тюмени пройдут без осадков

Сухую и солнечную погоду обещают синоптики тюменцам на предстоящие выходные и праздничные дни.
Сегодня, 6 мая, в первой половине дня переменная облачность, небольшой дождь, сильный ветер, максимальная температура воздуха - +7 ºС. К вечеру прояснится и похолодает - +4-+2 ºС, ночью около 0 ºС.
В субботу, 7 мая, ясно, но ветрено и холодно. В утренние часы от +3 ºС, днем воздух прогреется до +10 ºС, ночью около +7 ºС.
В воскресенье, 8 мая, потеплеет до +16 ºС, до обеда ясная погода, ближе к вечеру - пасмурно.
В понедельник, 9 мая, воздух прогреется до +20 ºС, солнечно в течение всего дня.
Во вторник, 10 мая, пасмурно, до +18 ºС, осадков не ожидается, но возможен сильный ветер с порывами до 11 м/с.
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