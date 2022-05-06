Выходные в Тюмени пройдут без осадков

Сухую и солнечную погоду обещают синоптики тюменцам на предстоящие выходные и праздничные дни.

Сегодня, 6 мая, в первой половине дня переменная облачность, небольшой дождь, сильный ветер, максимальная температура воздуха - +7 ºС. К вечеру прояснится и похолодает - +4-+2 ºС, ночью около 0 ºС.

В субботу, 7 мая, ясно, но ветрено и холодно. В утренние часы от +3 ºС, днем воздух прогреется до +10 ºС, ночью около +7 ºС.

В воскресенье, 8 мая, потеплеет до +16 ºС, до обеда ясная погода, ближе к вечеру - пасмурно.

В понедельник, 9 мая, воздух прогреется до +20 ºС, солнечно в течение всего дня.

Во вторник, 10 мая, пасмурно, до +18 ºС, осадков не ожидается, но возможен сильный ветер с порывами до 11 м/с.