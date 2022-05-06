Выходные в Тюмени пройдут без осадков

09:15 06 мая 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Сухую и солнечную погоду обещают синоптики тюменцам на предстоящие выходные и праздничные дни. 

Сегодня, 6 мая, в первой половине дня переменная облачность, небольшой дождь, сильный ветер, максимальная температура воздуха - +7 ºС. К вечеру прояснится и похолодает  - +4-+2 ºС, ночью около 0 ºС. 

В субботу, 7 мая, ясно, но ветрено и холодно. В утренние часы от +3 ºС, днем воздух прогреется до +10 ºС, ночью около +7 ºС.

В воскресенье, 8 мая, потеплеет до +16 ºС, до обеда ясная погода, ближе к вечеру  - пасмурно. 

В понедельник, 9 мая, воздух прогреется до +20 ºС, солнечно в течение всего дня. 

Во вторник, 10 мая, пасмурно, до +18 ºС, осадков не ожидается, но возможен сильный ветер с порывами до 11 м/с.

Теги: прогноз погоды
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2022