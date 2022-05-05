МЧС предупреждает жителей Тюменской области о сильном ветре

6 мая в Тюменской области ожидается сильный ветер с порывами более 25 м/с, сообщает в смс-рассылке ГУ МЧС РФ по Тюменской области и призывает граждан не разводить открытый огонь.

Напомним, что во время действия особого противопожарного режима на территории региона разведение костров, сжигание сухой травы, мусора, приготовление пищи на открыли огне и углях запрещено так же, как и посещение лесов.

По данным Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", помимо сильного ветра, в регионе юга во второй половине ночи 6 мая и до конца суток местами также возможны дождь, в северных районах переходящий в мокрый снег, гололёдные явления, похолодание. В Уватском районе -!образование временного снежного покрова.