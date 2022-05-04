Первая репетиция парада состоится в Тюмени

12:05 04 мая 2022
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Репетиция торжественного прохождения войск, парадных расчетов Тюменского гарнизона и сводного духового оркестра, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, состоится сегодня в центре города. 

В связи с репетицией с 18:00 до окончания мероприятий будет закрыто движение транспорта по улице Республики на участке от Профсоюзной до Первомайской.

Движение общественного транспорта будет организовано в объезд:

Теги: автобусы , ограничение движения , парад
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