Первая репетиция парада состоится в Тюмени

Репетиция торжественного прохождения войск, парадных расчетов Тюменского гарнизона и сводного духового оркестра, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, состоится сегодня в центре города.

В связи с репетицией с 18:00 до окончания мероприятий будет закрыто движение транспорта по улице Республики на участке от Профсоюзной до Первомайской.

Движение общественного транспорта будет организовано в объезд: