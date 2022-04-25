В Тюмень возвращается теплая погода

Самым теплым днем на неделе обещает стать среда.

В понедельник,25 апреля, днем в городе до +14 °С, вечером возможен дождь, к ночи похолодает до +6 °С.

Во вторник, 26 апреля, та же температура воздуха, днем будет солнечно, вечером пасмурно, но осадков не ожидается, ночью около +9 °С.

В среду, 27 апреля, днем до +21 °С, ночью около +13 °С, переменная облачность, вечером ветер усилится до 15 м/с.

В четверг, 28 апреля, утром небольшой дождь, в торой половине дня снова осадки, максимальная температура - +17°С.



В пятницу, 29 апреля, похолодание: днем около +6°С, ночью до +3°С, пасмурно, возможен небольшой дождь.

В субботу и воскресенье около +13-+14°С, на 1 мая в прогнозе пасмурная погода и дожди.