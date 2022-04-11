Тепло и солнечно будет в Тюмени в предстоящую неделю

Солнечную и теплую неделю обещают тюменцам синоптики, осадков не ожидается, но будут ветрено - с порывами до 10-13 м/с.

В понедельник малооблачно, днем до +8 °С. В последующие дни переменная облачность, градус будет повышаться вплоть до пятницы. Последний рабочий день на неделе станет самым теплым: днем до +18 °С.

В субботу немного похолодает: днем около +13 °С, в воскресенье пасмурно и не выше +8 °С.