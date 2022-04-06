Спрос на российские системы видеонаблюдения и видеоаналитики увеличился на 16%

Фото: АО «ЭР-Телеком Холдинг»

В "Дом.ру Бизнес" отмечают растущий тренд на импортозамещение систем видеонаблюдения и видеоаналитики среди бизнес-клиентов.

В компании зафиксировали рост спроса на услуги облачного видеонаблюдения на 16% по всем сегментам и отраслям. Используя ПО, включенное в реестр РФ, собственные высокопроизводительные центры обработки данных и сетевую инфраструктуру на территории РФ, "Дом.ру Бизнес" уже обеспечивает обработку, хранение и трансляции видео с более чем 100 000 видеокамер и видеодомофонов по всей стране.

Программное обеспечение услуги "Видеонаблюдение Дом.ру Бизнес" включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных приказом Минкомсвязи России от 14.12.2016 №653. Компания полностью закрывает потребность b2b-клиентов российским программным обеспечением управления системами видеонаблюдения, обладая для этого всеми необходимыми ресурсами.

""Дом.ру Бизнес" – надежный партнер в вопросах повышения эффективности бизнеса и импортозамещения. Когда многие компании и разработчики сталкиваются с ограничениями, разрабатывают или обслуживают системы видеонаблюдения, используя при этом зарубежные программы, имея сложности с доступом к серверам на территории других государств, мы, совместно с корпоративными клиентами, успешно реализуем проекты по переходу на наше отечественное ПО, обеспечивая бесперебойность услуги 24/7. Выделенный канал связи и шифрование обеспечивают сохранность и защищенность видеоданных", – комментирует Степан Ковалев, руководитель направления видеопродуктов для бизнеса "Дом.ру Бизнес".

Кроме того, в компании отмечают рост запросов на сервисную модель обслуживания систем видеонаблюдения – VSaaS (Video Surveillance as a Service / видеонаблюдение как услуга). Такой вариант, в отличие от самостоятельной организации локального видеонаблюдения, позволяет существенно сократить расходы бизнеса, избавив предпринимателя от больших разовых инвестиций в инфраструктуру в условиях роста цен на оборудование (видеокамеры, видеосерверы) и перебоев с поставками комплектующих. Используя VSaaS собственник бизнеса может не беспокоиться за безопасность и сохранность видеоданных из-за поломки жестких дисков на локальном видеосервере, и не нести вынужденные дополнительные затраты на модернизацию системы и покупку нового оборудования.

При этом услуга позволяет предпринимателям удаленно контролировать работу компании, пресекать противоправные действия, получать важнейшую информацию для анализа событий при принятии управленческих решений (подсчет посетителей, построение тепловых карт, контроль активности персонала и мн.др).

Клиент может просматривать изображения и данные с видеокамер в режиме реального времени и в записи, через браузер и с мобильных устройств на базе iOS и Android, получать уведомления о режиме работы камер, воспроизводить и записывать звук, хранить видео в HD или FullHD качестве в защищенном облаке, скачивать изображения на компьютер и размещать трансляцию видеопотока в интернете.

Для управления достаточно иметь выход в интернет – все настройки производятся в Личном кабинете корпоративного клиента. При подключении оператор монтирует и настраивает систему "под ключ", а удобные инструкции помогают клиенту адаптировать сервис под задачи своего бизнеса.