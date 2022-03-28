Март в Тюмени завершится снегом и дождем

Пять из семи дней на предстоящей неделе, по прогнозам синоптиков, будут с осадками. В светлое время суток преимущественно плюсовая температура, ночью до –8 °С в первой половине недели и около –2 °С – во второй.

В понедельник переменная облачность, днем до +1 °С. Во вторник мокрый снег и около 0. В среду днем потеплеет до +3 °С, переменная облачность, небольшой дождь, но ветрено – порывы до 17 м/с. В четверг пасмурно, без осадков, днем около +2 °С.

В пятницу и субботу, пасмурно снег с дождем, днем до +2 °С. В воскресенье днем +9 °С, переменная облачность и дождь.