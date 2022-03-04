Тюмень за день: 4 марта

Тюменский центр "Семья" продолжает собирать деньги и вещи для жителей Донбасса

Прием вещей и продуктов ведется на ул. Амурская, 150 (круглосуточно) и пр. Геологоразведчиков, 14а (с 9 до 18 часов по будням). Деньги можно перевести на благотворительный расчетный счет.

ТИУ предложил обучающимся за рубежом студентам продолжить обучение в Тюмени

Один из опорных вузов России готов принять на обучение граждан РФ, Донбасса и Украины и тех, кого отказываются учить за границей.

16 пунктов подготовили тюменцы для приёма жителей Донбасса

Все они располагаются в Тюмени и Тюменском районе.