Тюмень за день: 4 марта

Тюменский центр "Семья" продолжает собирать деньги и вещи для жителей Донбасса
Прием вещей и продуктов ведется на ул. Амурская, 150 (круглосуточно) и пр. Геологоразведчиков, 14а (с 9 до 18 часов по будням). Деньги можно перевести на благотворительный расчетный счет.
ТИУ предложил обучающимся за рубежом студентам продолжить обучение в Тюмени
Один из опорных вузов России готов принять на обучение граждан РФ, Донбасса и Украины и тех, кого отказываются учить за границей.
16 пунктов подготовили тюменцы для приёма жителей Донбасса
Все они располагаются в Тюмени и Тюменском районе.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru