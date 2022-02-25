На выходные тюменцам обещают теплую погоду и немного снега

В пятницу и в субботу в областной столице будет солнечно, в воскресенье возможен небольшой снег.

Сегодня, 25 февраля, днем ясно, воздух прогреется до -2°С, к вечеру похолодает до -7°С.

В субботу, 26 февраля, осадков не ожидается, ясная погода, утром около -9°С, днем до -4°С.

В воскресенье днем также около -4°С, но пасмурно, возможен небольшой снег.