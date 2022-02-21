В Тюменской области из-за солнца может снизиться качество ТВ-трансляции

Космические спутники связи первыми чувствуют приближение весны. Земля, сделав оборот вокруг Солнца, поворачивается к светилу северным полушарием. В такое время наступает весенняя солнечная интерференция — моменты, когда Солнце оказывается ровно позади спутников связи и может перебить телесигнал.

Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. Но в такое время нельзя исключать периодическое кратковременное "замерзание" картинки, распад на пиксели, полное пропадание. Длится это недолго, от нескольких секунд до 15 минут.

Время начала и окончания интерференции на территории Тюменской области — с 22 февраля по 8 марта, в период с 13:37 до 14:23 часов местного времени. График возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе "Временные отключения телерадиоканалов" и в кабинете телезрителя и в мобильном приложении "Телегид".