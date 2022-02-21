Последняя неделя зимы в Тюмени будет по-весеннему теплой

09:00 21 февраля 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Плюсовая температура в светлое время суток вероятна в трех из семи дней. 

По данным Фобос, 21 февраля днем в Тюмени ожидается переменная облачность, 0..+2°С, ветер юго-западный, умеренный, ночью похолодает до -8..-10 °С. 

22 февраля в течение суток ожидается переменная облачность, днем -2..-4 °С, ветер западный, умеренный, ночью -5..-7 °С.

23 февраля переменная облачность, небольшой снег, возможен туман, днем 0..+2 °С, ветер юго-западный, умеренный.

24 февраля, облачно, ночью и днем 0..+2°, ветер западный, умеренный.

26 февраля в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода; ночью -11..13°, днем -4..-6°, ветер слабый.

27 февраля переменная облачность; ночью -13..15°, днем -3..-5°, ветер слабый.

Теги: прогноз погоды
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2022