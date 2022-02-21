Последняя неделя зимы в Тюмени будет по-весеннему теплой

Плюсовая температура в светлое время суток вероятна в трех из семи дней.
По данным Фобос, 21 февраля днем в Тюмени ожидается переменная облачность, 0..+2°С, ветер юго-западный, умеренный, ночью похолодает до -8..-10 °С.
22 февраля в течение суток ожидается переменная облачность, днем -2..-4 °С, ветер западный, умеренный, ночью -5..-7 °С.
23 февраля переменная облачность, небольшой снег, возможен туман, днем 0..+2 °С, ветер юго-западный, умеренный.
24 февраля, облачно, ночью и днем 0..+2°, ветер западный, умеренный.
26 февраля в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода; ночью -11..13°, днем -4..-6°, ветер слабый.
27 февраля переменная облачность; ночью -13..15°, днем -3..-5°, ветер слабый.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru