Новая неделя будет бесснежной в Тюмени

Наступившая неделя обещает порадовать относительным теплом и отсутствием осадков.

По данным Гисметео, в понедельник в первой половине еще возможен небольшой снег, днем около -14 °С и солнечно.

Во вторник, как и в остальные дни, без осадков, переменная облачность, днем воздух прогреется до -12.

В среду днем до -7 °С, в четверг потеплеет до -3 °С.

В оставшиеся три дня преимущественно солнечно, днем около -7 °С, осадков не ожидается.