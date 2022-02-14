Новая неделя будет бесснежной в Тюмени

09:00 14 февраля 2022
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Наступившая неделя обещает порадовать относительным теплом и отсутствием осадков.

По данным Гисметео, в понедельник в первой половине еще возможен небольшой снег, днем около -14 °С и солнечно.

Во вторник, как и в остальные дни, без осадков, переменная облачность, днем воздух прогреется до -12.

В среду днем до -7 °С, в четверг потеплеет до -3 °С.

В оставшиеся три дня преимущественно солнечно, днем около -7 °С, осадков не ожидается. 

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