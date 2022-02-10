Автоинспекторы задержали в Тюмени водителя "Мерседеса" с подложным госномером

Автоинспекторы в ходе рейда на улице Малыгина в Тюмени остановили "Мерседес", как оказалось, с подложными государственными номерами. За рулем находился 33-летний тюменец, не имеющий права управления транспортом. Мужчина пояснил, что ездит на машине матери с номерными знаками от машины отца, которые сейчас находятся на хранении после продажи автомобиля.

В Госавтоинспекции сообщили, что за 10 лет водитель "Мерседеса" трижды задерживался пьяным за рулем либо отказывался от прохождения освидетельствования на алкоголь, в том числе в апреле 2021 года, срок действия водительского удостоверения к тому времени у него закончился, он его так и не получил. За управление транспортом пьяным без водительского удостоверения получил 13 суток административного ареста. Помимо этого, четырежды водителя задерживали за управление транспортом, не имея водительского удостоверения, три из них – в 2021 году.

"В среду сотрудники ГИБДД привлекли автомобилиста к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения, также на него наложены 7 штрафов за нарушения, зафиксированные камерами на дорогах, на сумму 8 тысяч рублей, это 4 факта превышения скорости и 3 факта езды по полосе для маршрутного транспорта", - сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.