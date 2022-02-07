В Тюмени на неделе установится облачная погода

Сегодня днем будет ясно, днем -16..14°, ветер восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью переменная облачность, местами дымка, до -17°.

8 и 9 февраля переменная облачность, днем и ночью около -8 °С, осадков не ожидается.

10 февраля облачно, похолодание до - 15..16 °С днем и до -18 °С - ночью.

11 февраля в утренние часы около -21 °С, ясно, к вечеру потеплеет до -17 °С.

12 февраля пасмурно, ожидается небольшой снег и потепление до -15 °С.

13 февраля переменная облачность, небольшой снег, днем около -10 °С.