В Тюмени на неделе установится облачная погода

Сегодня днем будет ясно, днем -16..14°, ветер восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью переменная облачность, местами дымка, до -17°.
8 и 9 февраля переменная облачность, днем и ночью около -8 °С, осадков не ожидается.
10 февраля облачно, похолодание до - 15..16 °С днем и до -18 °С - ночью.
11 февраля в утренние часы около -21 °С, ясно, к вечеру потеплеет до -17 °С.
12 февраля пасмурно, ожидается небольшой снег и потепление до -15 °С.
13 февраля переменная облачность, небольшой снег, днем около -10 °С.
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