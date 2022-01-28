Тюмень за день: 28 января

Тюменские школы и колледжи уходят на дистант до 12 февраля
Рекомендация касается всех учебных заведений независимо от формы собственности. Вузам рекомендовано принять аналогичное решение, детсады продолжают работать в штатном режиме.
Временную автобусную остановку весной оборудуют у ЖК "Колумб"
Отмечается, что службы понимают, насколько важна для жителей остановка, и гарантируют провести необходимые согласования в максимально короткие сроки.
Возврат к QR-кодам в Тюмени перенесли на 1 марта
Cистема пропусков по кодам об иммунитете к коронавирусу ведена 8 ноября, перед Новым годом ее отменили до 20 января, затем до 1 февраля.
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