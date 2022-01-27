Тюмень за день: 26 января

19:00 26 января 2022
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Карантин по коронавирусу сокращен до 7 дней

Срок изоляции людей, контактировавших с коронавирусными больными, а также карантин для самих больных сокращен с 14 до 7 дней.

В Тюмени арестовали водителя, который на тротуаре сбил автомобилем женщину с ребенком

По решению суда Александр Иванченко будет находиться в СИЗО по 22 марта 2022 года.

Тюменская область получила первую партию вакцины от коронавируса для подростков

В первую очередь прививки поставят подросткам из группы риска и тем, кто проживает или обучается в учреждениях закрытого типа.

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