Снегопады усложнили обстановку на трассах в Тюменской области

Снег идет на всем протяжении федеральной автодороги Тюмень-Омск, автодороге Екатеринбург-Тюмень, видимость на трассах ухудшена, аварийная обстановка на дорогах региона может обостриться, предупреждают в Госавтоинспекции региона.

"В настоящее время обстановка на дорогах контролируемая, произошло одно ДТП на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе из-за выезда автомобиля на встречную полосу, а также ДТП на окружной дороге Тобольска, без тяжких последствий. Сотрудники ГИБДД работают во взаимодействии с дорожными службами, в случае необходимости режим несения службы нарядами ДПС на федеральных автодорогах будет усилен", - сообщили в пресс-службе ведомства.

ГИБДД рекомендует минимизировать дальние поездки метеозависимым людям, водителям, имеющим хронические заболевания, повышенное давление, а также начинающим автомобилистам со стажем за руле менее двух лет. При движении по загородным дорогам в случае плохой видимости необходимо сбавить скорость и не предпринимать опасных маневров обгона и выезда на встречную полосу.