Участок на улице Дзержинского в Тюмени перекроют для движения транспорта

В связи с проведением работ по устранению аварии на тепловых сетях в районе дома № 31 по улице Дзержинского с 24 января по 4 февраля будет прекращено движение на участке от улицы Республики до улицы Володарского.
Объехать перекрытый участок дороги можно по улицам Володарского, Первомайской, Хохрякова, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru