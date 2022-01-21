Участок на улице Дзержинского в Тюмени перекроют для движения транспорта

В связи с проведением работ по устранению аварии на тепловых сетях в районе дома № 31 по улице Дзержинского с 24 января по 4 февраля будет прекращено движение на участке от улицы Республики до улицы Володарского.

Объехать перекрытый участок дороги можно по улицам Володарского, Первомайской, Хохрякова, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.