Участок на улице Дзержинского в Тюмени перекроют для движения транспорта

15:57 21 января 2022
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В связи с проведением работ по устранению аварии на тепловых сетях в районе дома № 31 по улице Дзержинского с 24 января по 4 февраля будет прекращено движение на участке от улицы Республики до улицы Володарского.

Объехать перекрытый участок дороги можно по улицам Володарского, Первомайской, Хохрякова, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

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