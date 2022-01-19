Тюмень за день: 19 января

QR-коды тюменцам не потребуются до 1 февраля

Несмотря на рост заболеваемости, система здравоохранения справляется с лечением больных коронавирусом, в запасе достаточное количество койко-мест, поэтому власти решили отложить ужесточение ограничительных мер до 1 февраля.

Моор рекомендовал работодателям перевести сотрудников на удалёнку, а пенсионерам – сидеть дома

Меры необходимы для того, чтобы минимизировать риски заражения и распространения коронавируса в трудовых коллективах.

В Тюмени на уборку снега мобилизовали дополнительную технику

Задействованных ранее на уборке снега в Тюмени сил и техники не хватало для оперативности.