Тюмень за день: 19 января

19:00 19 января 2022
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QR-коды тюменцам не потребуются до 1 февраля

Несмотря на рост заболеваемости, система здравоохранения справляется с лечением больных коронавирусом, в запасе достаточное количество койко-мест, поэтому власти решили отложить ужесточение ограничительных мер до 1 февраля. 

Моор рекомендовал работодателям перевести сотрудников на удалёнку, а пенсионерам – сидеть дома

Меры необходимы для того, чтобы минимизировать риски заражения и распространения коронавируса в трудовых коллективах. 

В Тюмени на уборку снега мобилизовали дополнительную технику

Задействованных ранее на уборке снега в Тюмени сил и техники не хватало для оперативности. 

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