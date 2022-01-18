Тюмень за день: 18 января

В Тюменской области не планируют вводить локдаун
Локдауна в планах правительства пока нет, но при ухудшении ситуации будут приняты дополнительные ограничительные меры.
В Тюмени изменят технологию очистки сточных вод
Новая система очистки будет более экологичной и избавит от неприятных запахов вблизи водоочистных сооружения.
Соревнования по танцам планируют провести в Тюмени
Чемпионат и первенство Тюмени по танцевальному спорту среди детей и взрослых пройдут в СК "Центральный" 21 января.
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