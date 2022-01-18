Тюмень за день: 18 января

В Тюменской области не планируют вводить локдаун

Локдауна в планах правительства пока нет, но при ухудшении ситуации будут приняты дополнительные ограничительные меры.

В Тюмени изменят технологию очистки сточных вод

Новая система очистки будет более экологичной и избавит от неприятных запахов вблизи водоочистных сооружения.

Соревнования по танцам планируют провести в Тюмени

Чемпионат и первенство Тюмени по танцевальному спорту среди детей и взрослых пройдут в СК "Центральный" 21 января.