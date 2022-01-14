В Крещение часть городских автобусов будет работать до полуночи

19 января, в праздник Крещения, автобусы на муниципальные маршрутах №№ 2, 14, 30, 37, 47, 54, 64 будут работать до 24:00. При этом от остановочного пункта "Тюменский индустриальный университет" в направлении микрорайонов последнее оправление будет в 23:20 для маршрутов №№ 2, 14, 30, 37, 54, а также от остановочного пункта "ул. Высотная" (в город) последний рейс отправится в 23:20 (маршруты №№ 47, 64), сообщает Тюменгортранс.