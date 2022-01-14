В выходные в Тюмени вновь ожидается снегопад

09:15 14 января 2022
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Сегодня в городе днем до -18 ºС, утром малооблачно, во второй половине дня ясная погода, без осадков.

В субботу потеплеет до -11 ºС, весь день и ночью вероятны различной интенсивности снегопады. 

В воскресенье небольшой снег, пасмурно, днем около -2 ºС, к ночи похолодает до - 10 ºС.

Накануне в администрации Тюмени отметили, что за двадцать дней в областной столице выпало 40% зимней нормы осадков. 

Теги: прогноз погоды , снегопад
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