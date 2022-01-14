В выходные в Тюмени вновь ожидается снегопад

Сегодня в городе днем до -18 ºС, утром малооблачно, во второй половине дня ясная погода, без осадков.

В субботу потеплеет до -11 ºС, весь день и ночью вероятны различной интенсивности снегопады.

В воскресенье небольшой снег, пасмурно, днем около -2 ºС, к ночи похолодает до - 10 ºС.

Накануне в администрации Тюмени отметили, что за двадцать дней в областной столице выпало 40% зимней нормы осадков.