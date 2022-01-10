В Тюмени закончился бесплатный режим работы автопарковок

Придорожные парковки в границах улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – Первомайской - Советской – Профсоюзной, а также плоскостные муниципальные парковки у администрации города и на набережной Туры с 10 января возобновляют работу в платном режиме.

С 31 декабря по 9 января, во время выходных и праздничных дней, парковать автомобили на муниципальных стоянках можно было бесплатно. В рабочие дни бесплатно можно парковаться первые 15 минут и с 19:00 до 7:00, маломобильные граждане пользуются парковками бесплатно, если оставляют автомобиль на местах, обозначенных специальными знаками.

Подробности по карте парковок и способе оплаты стоянки автомобиля можно узнать на сайте Тюменские парковки и в мобильном приложении.