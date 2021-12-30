Для реализации нового жилого района в границах улиц Кореневского-Восстания необходимо снести 227 деревьев

Для реализации нового жилого района в границах улиц Кореневского-Восстания в Тюмени необходимо снести 227 деревьев, сообщили в СЗ "Страна Запад".

Строительство нового района в границах улиц А. Кореневского - Восстания - Кремлёвская будет осуществлять ООО СЗ "Страна Запад". Жилой комплекс представлен 25 домами разной этажности, с объектами социальной инфраструктуры, в том числе детским садом и школой.

Для полной реализации проекта необходимо вырубить 227 деревьев, которые будут снесены в соответствии с действующим законодательством, на основании порубочного билета.

При благоустройстве жилого комплекса особое внимание будет уделено зеленым насаждениям, а именно: высажены многолетние лиственные деревья и кустарники.