Для реализации нового жилого района в границах улиц Кореневского-Восстания необходимо снести 227 деревьев

Для реализации нового жилого района в границах улиц Кореневского-Восстания в Тюмени необходимо снести 227 деревьев, сообщили в СЗ "Страна Запад".
Строительство нового района в границах улиц А. Кореневского - Восстания - Кремлёвская будет осуществлять ООО СЗ "Страна Запад". Жилой комплекс представлен 25 домами разной этажности, с объектами социальной инфраструктуры, в том числе детским садом и школой.
Для полной реализации проекта необходимо вырубить 227 деревьев, которые будут снесены в соответствии с действующим законодательством, на основании порубочного билета.
При благоустройстве жилого комплекса особое внимание будет уделено зеленым насаждениям, а именно: высажены многолетние лиственные деревья и кустарники.
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