Для реализации нового жилого района в границах улиц Кореневского-Восстания необходимо снести 227 деревьев

12:00 30 декабря 2021
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Для реализации нового жилого района в границах улиц Кореневского-Восстания в Тюмени необходимо снести 227 деревьев, сообщили в СЗ "Страна Запад".

Строительство нового района в границах улиц А. Кореневского - Восстания - Кремлёвская будет осуществлять ООО СЗ "Страна Запад". Жилой комплекс представлен 25 домами разной этажности, с объектами социальной инфраструктуры, в том числе детским садом и школой. 

Для полной реализации проекта необходимо вырубить 227 деревьев, которые будут снесены в соответствии с действующим законодательством, на основании порубочного билета.

При благоустройстве жилого комплекса особое внимание будет уделено зеленым насаждениям, а именно: высажены многолетние лиственные деревья и кустарники. 

 

 

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