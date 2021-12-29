Тюмень за день: 29 декабря

В Тюмени за год открыли девять детсадов и две школы

Многие соцобъекты, в частности школы, сданы в эксплуатацию досрочно.

Тюменские власти временно отменили систему пропусков по QR-кодам

До 20 января жители региона могут посещать все ТРЦ, заведения, базы отдыха и термы, пользоваться всеми услугами без предъявления QR-кодов или ПЦР-тестов, исключение - ночные посиделки и развлечения в ресторанах и клубах, которым в эти дни разрешили принимать гостей после 23:00.

Тюменские центры вакцинации и поликлиники будут работать в новогодние каникулы

Сегодня Тюменская область достигла плановых 80% вакцинации взрослого населения, благодаря чему оперштаб и смягчил ограничительные меры, но останавливаться на достигнутом не стоит. Тех, кто не вакцинировался или желает пройти повторно вакцинацию, будут ждать в прививочных пунктах.