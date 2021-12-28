"Авторадио Тюмень" устраивает "Пир горой"

Иллюстрация предоставлена организаторами игры

Уже седьмой год подряд "Авторадио Тюмень" устраивает "Пир горой" - игру в эфире с новогодним аппетитом. Каждый будний день с 13:00 до 14:00 на волне 106.1 FM любой желающий может принять участие в розыгрыше красной икры.

Выиграть целый килограмм икры можно выиграть до 30 декабря. Принять участие просто: нужно лишь каждый будний день слушать рубрику "Авторадио поздравляет", угадывать, какой новогодний предмет или персонаж задумал ведущий, и присылать свои ответы в мессенджеры на Viber/Whatsapp по номеру: 8 (922) 073 2010. Победителя дня ведущий выбирает случайным образом и звонит ему в прямом эфире.

Генеральный партнер - официальный дилерский центр "Тюмень-Автоваз".