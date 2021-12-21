Жителей Тюменской области предупредили о резком ухудшении погоды

Обильные снегопады, местами с дождем, гололед, по данным синоптиков, ожидаются в Тюмени и области 22 декабря, а 23 декабря - резкое понижение температуры.

"По данным Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", 22 и ночью 23 декабря 2021 года в Тюменской области ожидается резкое ухудшение погодных условий: осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем), в северных и западных районах местами сильный снег. Гололед, отложение мокрого снега на деревьях и проводах. К утру 23 декабря резкое понижение температуры до -11...-16 градусов", - говорится в официальном сообщении.

В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения аварий и инцидентов на системах электроснабжения на территории области, связанные с повреждением линий связи и электропередачи, падение деревьев, слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций. Возможны ограничения в движении и ДТП на дорогах регионального и муниципального значения.