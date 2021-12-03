Яндекс Плюс - теперь и в пакетном предложении "Дом.ру"

Фото: Служба маркетинга b2c АО "ЭР-Телеком Холдинг"

АО "ЭР-Телеком Холдинг" (бренд "Дом.ру") и Яндекс Плюс объявили о старте сотрудничества. Клиентам компании "ЭР-Телеком Холдинг" по всей России стала доступна подписка Яндекс Плюс в пакетном предложении "Засмотрись".

Вместе с пакетным предложением "Засмотрись" клиент "Дом.ру" получает доступ ко всей экосистеме Яндекса. Яндекс Плюс дает возможность слушать музыку и подкасты на Яндекс.Музыке, смотреть фильмы и сериалы на Кинопоиске, а также копить и тратить кешбэк баллами в Яндекс.Такси, Еде, Лавке, Драйве, Афише, Маркете, Заправках и Путешествиях.

В рамках нового предложения клиент оплачивает все подписки с единого счета. Теперь все онлайн-кинотеатры, которые входят в тариф, интегрированы в приставку, так что можно смотреть их с одного экрана даже без функции Smart TV. На первые два месяца пакет "Засмотрись" предоставляется со скидкой 50%.

Комментирует Игорь Соколов, директор по цифровым продуктам АО "ЭР-Телеком Холдинг" (ТМ "Дом.ру"): "Мы создаем цифровое настоящее для всех людей в нашей стране, делая сложные продукты простыми и удобными для пользователя. Сейчас это уникальное целостное предложение, которое объединяет в себе мощный интернет, востребованный контент и самую популярную подписку на рынке".

"Партнерство с "Дом.ру" — первый опыт сотрудничества Яндекс Плюса с оператором широкополосного доступа в сеть интернет федерального масштаба. Мы рады, что абоненты "Дом.ру" теперь смогут по достоинству оценить все преимущества Плюса и популярный контент Кинопоиска в привычном для себя интерфейсе приставок Movix Pro Voice", – комментирует руководитель группы дистрибуции и развития бизнеса Яндекс Плюса Владимир Горбунов.