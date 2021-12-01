ГИБДД предупреждает жителей Тюменской области об опасной ситуации на федеральных трассах

В Тюменской обалсти из-за ухудшения метеоусловий на дорогах образовывается лед, в некоторых районах идет дождь и дорога остается скользкой даже при обработке противогололедными материалами.

ГИБДД обращается к водителям, следующим по федеральным автодорогам Тюменской области с просьбой сбавить скорость, быть внимательнее в пути, по возможности, отложить поездки.

Сотрудники ГИБДД несут службу на федеральных автодорогах в усиленном режиме, на патрульных автомобилях с включенной световой сигнализацией. Они ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, сообщили в Госавтоинспекции.