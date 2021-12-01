Тюмень за день: 30 ноября

18:30 30 ноября 2021
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Комикс расскажет тюменцам о плюсах платных парковок и способах оплаты стоянки

На странице "Тюмень - наш дом" опубликовали комикс, в котором семья Тюменских рассказывает о плюсах платных парковок и о мобильном приложении, с помощью которого можно оплачивать стоянку автомобиля на платных муниципальных парковках.

В Тюменской области на 31 % выросла заболеваемость ОРВИ среди школьников

Заболеваемость детей 7-14 лет ОРВИ за прошлую неделю возросла на 31%, сообщает Роспотребнадзор.

Строительство транспортной развязки на Червишевском тракте у Комарово начнется в 2022 году

Строительство развязки будет профинансировано за счет инфраструктурного кредита. Первоначальный проект скорректирован таким образом, что лесопарк "Тополя" останется в стороне от стройки. 

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