Тюмень за день: 30 ноября

Комикс расскажет тюменцам о плюсах платных парковок и способах оплаты стоянки
На странице "Тюмень - наш дом" опубликовали комикс, в котором семья Тюменских рассказывает о плюсах платных парковок и о мобильном приложении, с помощью которого можно оплачивать стоянку автомобиля на платных муниципальных парковках.
В Тюменской области на 31 % выросла заболеваемость ОРВИ среди школьников
Заболеваемость детей 7-14 лет ОРВИ за прошлую неделю возросла на 31%, сообщает Роспотребнадзор.
Строительство транспортной развязки на Червишевском тракте у Комарово начнется в 2022 году
Строительство развязки будет профинансировано за счет инфраструктурного кредита. Первоначальный проект скорректирован таким образом, что лесопарк "Тополя" останется в стороне от стройки.
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