Тюмень за день: 29 ноября

Парковки в историческом центре Тюмени стали платными
Платными стали 60 придорожных парковок, разбираться с правилами их использования и оплатой горожанам помогают волонтеры. Пока нарушителей предупреждают, но с 13 декабря начнут выписывать штрафы в размере 2500 рублей.
Вахтовиков будут допускать к работе по QR-коду о вакцинации и ПЦР-тесту на covid-19
Вахтовикам для выхода на работу с 3 декабря придется предоставлять сведения о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании в течение полугода и свежий отрицательный ПЦР-тест.
Тюменским предпринимателям предоставят дополнительные налоговые льготы
Дополнительные налоговые льготы введут для малого бизнеса, работающего в отраслях, наиболее пострадавших от ограничений, введенных для предупреждения распространения COVID-19.
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