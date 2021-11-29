Тюмень за день: 29 ноября

Парковки в историческом центре Тюмени стали платными

Платными стали 60 придорожных парковок, разбираться с правилами их использования и оплатой горожанам помогают волонтеры. Пока нарушителей предупреждают, но с 13 декабря начнут выписывать штрафы в размере 2500 рублей.

Вахтовиков будут допускать к работе по QR-коду о вакцинации и ПЦР-тесту на covid-19

Вахтовикам для выхода на работу с 3 декабря придется предоставлять сведения о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании в течение полугода и свежий отрицательный ПЦР-тест.

Тюменским предпринимателям предоставят дополнительные налоговые льготы

Дополнительные налоговые льготы введут для малого бизнеса, работающего в отраслях, наиболее пострадавших от ограничений, введенных для предупреждения распространения COVID-19.