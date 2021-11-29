Тюменцам обещают теплую и солнечную неделю

Переменную облачность, около -3..-5°С в дневные часы, гололедицу, со среды небольшие осадки в виде дождя и снега обещают синоптики тюменцам на этой неделе.

Сегодня днем ожидается -4..-6°С, ветер юго-западный, умеренный, ночью около -1..-3°С. Атмосферное давление в пределах нормы.

30 ноября в течение суток переменная облачность, на дорогах гололедица, днем -3..-5°, ветер южный, умеренный.



1 декабря небольшой снег, возможен гололед, ночью и днем -1..+1°, ветер южный, умеренный.

2 декабря ночью и днем 0..+2°, ветер юго-западный, сильный, порывы до 12 м/с.

3 декабря днем до -3 °С, ночью около -7 °С, возможен небольшой снег.

В выходные плюсовая температура: в субботу пасмурно, снег и до +2°С днем, в воскресенье при переменной облачности не исключены дождь со снегом и до +1°С.