Владимир Якушев ушел на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в окружении

11:47 24 ноября 2021
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Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавируса в своем окружении, сообщили в пресс-службе полпредства. 

"Полпред ушел на самоизоляцию в связи с выявлением случаев заражения в окружении Владимира Якушева, он ушел на самоизоляцию. Полпред продолжает работать и контролировать выполнение своих поручений дистанционно", - отмечается в сообщении. 

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