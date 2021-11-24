Владимир Якушев ушел на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в окружении

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавируса в своем окружении, сообщили в пресс-службе полпредства.

"Полпред ушел на самоизоляцию в связи с выявлением случаев заражения в окружении Владимира Якушева, он ушел на самоизоляцию. Полпред продолжает работать и контролировать выполнение своих поручений дистанционно", - отмечается в сообщении.