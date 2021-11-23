Тюмень за день: 23 ноября

Тюменская область не планирует вводить QR-коды о вакцинации на общественном транспорте и в такси
С 3 декабря QR-коды тюменцам потребуются для посещения многих заведений и общественных мест, но не в городских автобусах и такси.
В Тюмени продолжается комплексное развитие городских территорий
В городе реализуется 16 договоров о развитии застроенных территорий общей площадью 70 гектаров.
Суд лишил отца и мать погибшей 8-летней девочки родительских прав на остальных детей
До вступления решения в законную силу дети будут проживать в реабилитационном центре "Семья".
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