Тюмень за день: 23 ноября

Тюменская область не планирует вводить QR-коды о вакцинации на общественном транспорте и в такси

С 3 декабря QR-коды тюменцам потребуются для посещения многих заведений и общественных мест, но не в городских автобусах и такси.

В Тюмени продолжается комплексное развитие городских территорий

В городе реализуется 16 договоров о развитии застроенных территорий общей площадью 70 гектаров.

Суд лишил отца и мать погибшей 8-летней девочки родительских прав на остальных детей

До вступления решения в законную силу дети будут проживать в реабилитационном центре "Семья".