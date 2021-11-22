В Тюмени похолодает

09:15 22 ноября 2021
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По данным Росгидромета, самым холодным днем на неделе в Тюмени будет четверг. В остальные дни переменная облачность, местами небольшой снегопад, в светлое время суток чуть ниже 0 ºС.

В понедельник днем до –2 ºС, облачно, небольшой кратковременный снег. Ветер юго-западный с порывами до 6 м/с. 

Во вторник ночью около  –9 ºС, днем до –4 ºС, облачно с прояснениями, возможен небольшой снег при западном направлении ветра с порывами до 6 м/с.

В среду ночью похолодает до –12 ºС, в светлое время суток воздух прогреется до –8 ºС. Также высока вероятность осадков.

В четверг ночью до –16 ºС, днем потеплеет до –11 ºС, переменная облачность и без осадков. 

В пятницу снова возможен снег, и если ночью еще до  –15 ºС, то днем уже около –6 ºС. 

В субботу и воскресенье переменная облачность, снегопады не исключаются, днем около  –3 ºС.

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