В Тюмени похолодает

По данным Росгидромета, самым холодным днем на неделе в Тюмени будет четверг. В остальные дни переменная облачность, местами небольшой снегопад, в светлое время суток чуть ниже 0 ºС.

В понедельник днем до –2 ºС, облачно, небольшой кратковременный снег. Ветер юго-западный с порывами до 6 м/с.

Во вторник ночью около –9 ºС, днем до –4 ºС, облачно с прояснениями, возможен небольшой снег при западном направлении ветра с порывами до 6 м/с.

В среду ночью похолодает до –12 ºС, в светлое время суток воздух прогреется до –8 ºС. Также высока вероятность осадков.

В четверг ночью до –16 ºС, днем потеплеет до –11 ºС, переменная облачность и без осадков.

В пятницу снова возможен снег, и если ночью еще до –15 ºС, то днем уже около –6 ºС.

В субботу и воскресенье переменная облачность, снегопады не исключаются, днем около –3 ºС.