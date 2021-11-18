Тюмень за день: 17 ноября

Распечатать QR-коды тюменцы могут в центрах вакцинации
В Тюмени 11 центров вакцинации, там можно не только распечатать QR-коды, но и получить разъяснения по вопросам, связанным с их получением. Аналогичные услуги предоставляет МФЦ.
Тюменские депутаты отметили, что на сетях водоснабжения вдвое снизились потери
Все благодаря концессии, в рамках которой с 2018 года в развитие и модернизацию системы водоснабжения и водоотведения Тюмени вложено более 5,7 млрд рублей.
Среди тюменцев снижается заболеваемость ОРВИ
Эпидпорог еще превышен, но в целом заболеваемость снизилась на 10%, а среди детей до 14 лет - на 26%.
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