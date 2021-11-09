Надземные переходы установят на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск

Уралуправтодор до конца 2021 года установит три надземных пешеходных перехода на трассе Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск у сел Щербак, Ярково, Чеганова и Новоселово.

Интенсивность движения в населённых пунктах достигает 15 тысяч автомобилей в сутки, передвижение через 4-полосную трассу для пешеходов очень опасно, поэтому местные жители неоднократно просили ФКУ установить переходы.

Каждый надземный переход будет оборудован элементами освещения и подъемными платформами для маломобильных групп населения. Для удобного прохода к надземным пешеходным переходам устроят тротуары. Установка конструкций начнется на этой неделе, сообщили в в пресс-службе Уралуправтодора.

Так, на 111-м км возле Яркова и на 129-м км у Новоселова и Чеганова ночью 11 ноября будут монтировать пролетные строения конструкций. В связи с чем движение на этих участках будет закрыто с 0:00 до 00:40 и с 4:00 до 4:40. Аналогичное ограничение введут ночью 12 ноября – на участке у села Щербак на 49-м км с 00:00 до 00:40.