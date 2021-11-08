Тюмень за день: 8 ноября

Руслан Кухарук поздравил медиков со 100-летием Тюменской станции скорой помощи

Пункт скорой медицинской помощи при городской больнице был создан 8 ноября 1921 года, работали в нем три фельдшера – Казанцева, Виноградова и Квитко. Об этом Руслан Кухарук сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Тюменские улицы стали зеленее на 8 тысяч деревьев

Высадка крупномерных деревьев осуществляется в соответствии с Планом озеленения города, а также в рамках акций "Классное дерево", в которых участвуют школы и детсады, и "Посади дерево" с привлечением жильцов многоквартирных домов.

Тюменцам не разрешали посещать ТРЦ после первой прививки от covid-19

Оперштаб опроверг сообщения СМИ о том, что вместо QR-кодов для входа в торговые центры можно предъявить справку о первой прививке от коронавируса.