Тюмень за день: 8 ноября

Руслан Кухарук поздравил медиков со 100-летием Тюменской станции скорой помощи
Пункт скорой медицинской помощи при городской больнице был создан 8 ноября 1921 года, работали в нем три фельдшера – Казанцева, Виноградова и Квитко. Об этом Руслан Кухарук сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Тюменские улицы стали зеленее на 8 тысяч деревьев
Высадка крупномерных деревьев осуществляется в соответствии с Планом озеленения города, а также в рамках акций "Классное дерево", в которых участвуют школы и детсады, и "Посади дерево" с привлечением жильцов многоквартирных домов.
Тюменцам не разрешали посещать ТРЦ после первой прививки от covid-19
Оперштаб опроверг сообщения СМИ о том, что вместо QR-кодов для входа в торговые центры можно предъявить справку о первой прививке от коронавируса.
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