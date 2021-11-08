Снег и дождь обещают синоптики тюменцам на этой неделе

09:07 08 ноября 2021
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Пасмурную погоду с небольшими осадками в виде дождя и снега прогнозируют синоптики на предстоящие семь дней. Температура воздуха  днем в первой половине недели около +4 ºС, во второй - до −4 ºС.

Сегодня днем ожидается до +4 ºС, будет пасмурно, с просветами. ночью столбик термометра опустится до  0 ºС.

9 ноября в течение суток ожидается переменная облачность, ночью и днем 0..+2°, ветер юго-западный, сильный, порывы до 14 м/с. Вечером возможен небольшой снег. 

10 ноября пасмурно, возможен туман, ночью +1..+3°, днем -1..+1°, ветер северо-западный, умеренный.

11 ноября малооблачная погода, ночью и днем -4..-6°, ветер юго-западный, умеренный.

13 ноября переменная облачность, местами дымка, ночью -3..-5°, днем -1..+1°, ветер юго-западный, умеренный.

14 ноября ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; ночью и днем -1..+1°, ветер западный, умеренный.

Теги: прогноз погоды
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