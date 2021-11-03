В Тюмень приходит потепление

Прохладная погода сохранится еще сегодня, но уже завтра начнется потепление до +4°С днем, в выходные возможны небольшие осадки при переменной облачности.

Сегодня, 3 ноября, днем ожидается переменная облачность, -6 -8°, ветер юго-западный, умеренный. Давление очень высокое. Ближайшей ночью малооблачная погода, температура -5..-7°.

4 ноября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода, днем -1..-3°, ветер юго-западный, умеренный.

5 ноября при переменной облачности ночью и днем 0..-2°, ветер западный, сильный, с порывами до 15 м/с.

6 и 7 ноября ожидается переменная облачность, небольшой дождь и снег, ночью 0..+2°, днем +2..+4°, ветер юго-западный, сильный, порывы до 18 м/с.