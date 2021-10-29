Тюмень за день: 29 октября

18:16 29 октября 2021
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В тюменском военном комиссариате провели день призывника

На плацу военного комиссариата сегодня будущих защитников родины приветствовали военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков, депутат облдумы Юрий Барначук, замглавы города Петр Вагин и председатель комитета солдатских матерей Раиса Белуцкая.

Тюменский штаб #МЫВМЕСТЕ принимает заявки на оказание адресной помощи пожилым

Мобильные группы волонтеров выполняют заявки по оказанию адресной помощи людям возрастной категории 60+, находящимся на самоизоляции, и маломобильным гражданам.

Спортинструкторы подготовили для тюменцев онлайн-тренировки и мастер-классы

В локдаун все оффлайн-тренировки и занятия отменены. 

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