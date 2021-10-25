Новая неделя в Тюмени будет пасмурной, с дождем и снегом

Синоптики обещают тюменцам не очень приятную погоду на предстоящую неделю: мало солнца, температура воздуха чуть выше или ниже нуля и каждый день осадки в виде дождя и снега.

По данным Фобос, в понедельник, 25 октября, днем при переменной облачности воздух прогреется до +6°, ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью переменная облачность, небольшой снег, местами дымка, температура - около -2 °С. Атмосферное давление в пределах нормы.

26 октября в течение суток ожидается малооблачная погода, небольшой снег, местами дымка, ночью и днем -1..+1 °С, ветер западный, умеренный.

27 октября и 28 октября в течение суток переменная облачность, небольшой снег, сильный туман. Ночью и днем температура составит от -1 до +1°С, ветер юго-западный, умеренный.

30 октября на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, ночью около -8 °С, днем до -6 °С, ветер северо-западный, умеренный.

31 октября ожидается переменная облачность, небольшой снег, ночью и днем -2..-4°, ветер слабый.