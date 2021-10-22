Пристегните ремни - ГИБДД усиливает контроль на федеральных трассах

12:22 22 октября 2021
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С 22 по 25 октября в Тюменской области усилен контроль ГИБДД за дорожной обстановкой на федеральных трасах, сообщили в Госавтоинспекции. 

Автоинспекторы в ходе надзора за движением проконтролируют использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Все наряды ДПС несут службу на трассах в включенными проблесковыми маячками, чтобы быть издалека видными водителям. 

В октябре  на федеральных автодорогах региона произошло 20 ДТП, в них погибли 7 человек, 27 человек ранены. Несколько последних трагедий на федеральных автодорогах показали, что пассажиры автомобилей не всегда используют ремни безопасности, а это в случае ДТП уменьшает шансы на выживание.

Автоинспекторы рекомендуют водителям ответственно подходить к выбору скоростного режима в сложных погодных условиях, минимизировать опасные маневры обгона и выезда на встречную полосу.

Теги: безопасность дорожного движения , ГИБДД Тюменской области
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