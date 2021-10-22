Дожди и прохладную погоду обещают синоптики тюменцам на предстоящие выходные

В пятницу,22 октября, в Тюмени днем переменная облачность, возможен небольшой снег, около +3 °С, ветер юго-западный, умеренный. Давление немного ниже нормы. Вечером и ночью небольшой дождь и потепление до +7 °С.

В субботу, 23 октября, в течение суток ожидается переменная облачность, утром пасмурно и небольшой дождь, днем малооблачно и до +12 °С, ветер юго-западный, сильный, с порывами до 15 м/с, ночью около +5 °С.

В воскресенье, 24 октября, переменная облачность, небольшой дождь, днем до +8 °С, ветер южный, умеренный.