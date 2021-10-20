ГИБДД предупредило тюменцев о снегопаде

15:15 20 октября 2021
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ГИБДД готова предпринять оперативные меры в случае обильного снегопада в Тюменской области, который обещают на завтра синоптики.

В случае ухудшения погоды ГИБДД просит жителей региона воздержаться от поездок внутри, а тем более за пределы  населенных пунктов  на автомобилях с летней резиной. ГИБДД настоятельно рекомендует ограничить поездки новичкам со стажем за рулем менее года, людям с повышенной метеочувствительностью и  хроническими заболеваниями.  

В случае необходимости автоинспекторы перейдут на усиленный контроль нарядами ДПС на федеральных автодорогах, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Теги: безопасность дорожного движения , ГИБДД , снегопад
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