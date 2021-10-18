Тюмень за день: 18 октября

Скука и низкие зарплаты становятся причиной увольнения с работы многих тюменцев

hh.ru провела опрос среди соискателей из Тюменской области и выяснила причины, по которым люди увольняются с работы.

Центр оценки и развития управленческих компетенций открыт в ТюмГУ

Это позволит решить ряд кадровых вопросов в Тюменской области и обеспечить прямой диалог студентов, работодателей и региональной власти, считают в АНО "Россия – страна возможностей".

Депутаты Тюменской гордумы предложили Счётной палате ряд новых проверок

В гордуму в целях включения в план работы Счётной палаты на 2022 поступило восемь предложений от депутатов Юрия Коновалова, Альбины Селезневой и Алексея Чиркова, половина из них одобрена, вопрос о принятии будет решен на заседании думы.