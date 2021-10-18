Похолодание в Тюмень придет во второй половине недели

В первой половине недели синоптики обещают тюменцам продолжение золотой осени - до четверга в городе облачно, но тепло и без осадков.

Сегодня днем переменная облачность, до +11 °С, ветер южный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы, ночью до +7 °С.

Во вторник, 19 октября, солнечно, днем воздух прогреется до + 13 °С, ветер юго-западный, умеренный, ночью около +6 °С.

В среду, 20 октября, ветер поменяет направление на северо-восточное днем около +8 - +10 °С.

В четверг и пятницу, 21-22 октября, днем не выше +4 °С, переменная облачность, возможны дождь, небольшой снег, порывы ветра - до 15 м/с.

В субботу, 23 октября, при переменной облачности и большой вероятности небольших осадков днем до + 10 °С.

В воскресенье, 24 октября, малооблачно, сухо и до +10 °С.